Сотрудники ФБР пришли с обыском в торговое представительство России в Вашингтоне

Российское торговое представительство в Вашингтоне Алексей Агарышев / РИА Новости

В российском торговом представительстве в Вашингтоне 2 сентября прошел обыск, сообщает корреспондент «РИА Новости» с места событий. «После настоятельного требования российской стороны сотрудники посольства были допущены к досмотру», — сказал представитель посольства России Николай Лахонин.

В самом торгпредстве заявили, что считают обыски рейдерским захватом, нарушающим международные конвенции. При этом там отметили, что вывезли все вещи, необходимые для функционирования дипмиссии.

На станице МИДа в Facebook появилось несколько видеозаписей с места событий. На них запечатлены обыски в зданиях российского генконсульства в Сан-Франциско и торгового представительства в Вашингтоне. «Предлагаем вашему вниманию видео свидетельства противоправных действий американских властей, которые в нарушение международного права и собственного законодательства вторглись на российские дипломатические объекты», — говорится в комментарии МИДа.

На одной из записей видно, как две черные машины заезжают на подземную парковку консульства. Прибывшие сотрудники спецслужб начинают осмотр помещений и квартир дипслужащих. Другая показывает, что у ворот торгпредства выставлено оцепление, а на территории находятся сотрудники ФБР.

В субботу Министерство иностранных дел России вызвало советника-посланника посольства США в Москве Энтони Годфри, чтобы вручить ему ноту протеста в связи с обысками в торгпредставительстве.

В ведомстве считают, что эти действия являются нарушением международного права, и опасаются, что спецслужбы США могут использовать ситуацию «для организации антироссийской провокации с помощью подброшенных компрометирующих предметов».

«В ноте подчеркнуто, что рассматриваем планируемый нелегитимный досмотр дипломатических помещений России без присутствия российских официальных лиц и высказанную угрозу взломать входную дверь как беспрецедентную, агрессивную акцию, которая к тому же может быть использована спецслужбами США для организации антироссийской провокации с помощью подброшенных компрометирующих предметов», — сообщили в российском МИДе.

В министерстве призвали США «отказаться от посягательства на иммунитет дипломатических учреждений России». В противном случае Москва может принять ответные меры, заключили в МИДе.