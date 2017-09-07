Абэ предложил устроить поединки по дзюдо между Путиным и президентом Монголии

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в ходе пленарного заседания ВЭФ-2017 предложил пригласить президентов России и Монголии, обладающих черными поясами по дзюдо, в Японию для проведения показательной схватки.

«У президента РФ Владимира Путина есть черный пояс по дзюдо. Президент Монголии Халтмаагийн Баттулга также имеет черный пояс. Что, если вам пригласить по линии японской федерации дзюдо двух президентов – обладателей черных поясов – в Японию? И тогда мы могли бы провести в Японии показательные поединки между президентами», – сказал Абэ, обращаясь к присутствующему в зале золотому медалисту Олимпийских игр по дзюдо Ясухиро Ямасито.

«У меня нет черного пояса, и мне не хочется получать травму, так что я, пожалуй, посмотрю тихонько со стороны на эти замечательные поединки», – добавил премьер-министр Японии.

Между тем ранее в четверг Путин на встрече с президентом Монголии Халтмагийином Баттулгой выразил надежду, что их общая с ним любовь к дзюдо будет способствовать хорошим деловым и личным отношениям.

Путин – мастер спорта по дзюдо и самбо. В сентябре 2006 г. он стал почетным президентом Европейского союза дзюдо, а в 2010-м получил почетный диплом «Доктор в области дзюдо» Южнокорейского университета Енин. Осенью прошлого года в свет вышел учебно-методический комплекс «Искусство дзюдо – от игры к мастерству», среди авторов которого был Путин.

28 августа в Будапеште Путин договорился с президентом Монголии провести детальные переговоры на полях Восточного экономического форума (ВЭФ). «Очень рад возможности с вами познакомиться. Мы знаем вас и как политического деятеля, и как хорошего спортсмена. Хочу поздравить вас с очень хорошим выступлением монгольских борцов здесь, на чемпионате мира», – сказал тогда российский лидер.