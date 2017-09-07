На Украине начали изымать нелегальное оружие

Основной целью проведения стартовавшей в четверг операции является противодействие незаконному обороту оружия на территории всей страны, в том числе прекращение его утечки из Донбасса. Об этом сообщил начальник криминальной полиции Украины Вячеслав Аброськин.

«Наша основная цель - безопасность граждан на территории всей страны. Только за последние сутки работники полиции изъяли 25 единиц огнестрельного оружия, около двух тысяч боеприпасов и шесть взрывных устройств. Поэтому мы усиливаем свою работу по противодействию распространения оружия, чтобы обезопасить каждого украинца», - цитирует Аброськина пресс-служба департамента коммуникации национальной полиции Украины.

По его словам, операция стартовала в Одесской области, где в четверг личный состав региональной полиции был поднят по тревоге. С нынешнего дня и до особого распоряжения работники регионального подразделения полиции будут работать в усиленном режиме несения службы. Далее во всех регионах Украины будет усилена работа по пресечению нелегального оборота оружия.