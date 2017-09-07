В Кремле заинтересовались предложением Путину провести поединок по дзюдо

Предложение премьер-министра Японии Синдзо Абэ президенту России Владимиру Путину и президенту Монголии Халтмаагийну Баттулге провести в Японии показательные поединки по дзюдо во многом было призвано продемонстрировать позитивную динамику в отношениях, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Предложение было, но еще предстоит выяснить, насколько образный характер оно носит. Но, учитывая весьма откровенный и даже дружеский характер контактов, конечно, можно предположить, что во многом это предложение призвано продемонстрировать именно позитивную динамику в отношениях России с Монголией и России с Японией, позитивную динамику в отношении стран этого региона, которые заинтересованы в развитии Дальнего Востока», - сказал Песков в четверг.

Ранее премьер-министр Японии в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума сказал: «У президента России Владимира Путина есть черный пояс по дзюдо. Президент Монголии Халтмаагийн Баттулга тоже имеет черный пояс. Что если вам пригласить по линии японской федерации двух президентов - обладателей черных поясов в Японию? И тогда мы могли бы провести в Японии показательные выступления между президентами».

С этим предложением Абэ обратился к присутствующему в зале золотому медалисту Олимпийских игр дзюдоисту Ясухиро Ямасито.