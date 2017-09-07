Суд продлил на полгода арест экс-замминистра культуры Пирумова

Дорогомиловский суд Москвы на полгода продлил меру пресечения бывшему замминистра культуры России Григорию Пирумову и другим фигурантам «дела реставраторов», обвиняемым в хищениях средств, выделенных на реставрацию объектов культурного наследия. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

В четверг в ходе предварительных слушаний суд постановил рассмотреть дело в особом порядке, без изучения доказательств и допроса свидетелей.

20 июля был вынесен первый приговор по данному делу. Дорогомиловский суд приговорил к пяти годам условно советника генерального директора ООО «Линнит-консалт» Никиту Колесникова. Второй приговор по делу был вынесен Куйбышевским судом Санкт-Петербурга в отношении директора компании «Балстрой» Дмитрия Сергеева, ему назначено четыре года и семь месяцев условного срока со штрафом в 800 000 руб.

Дорогомиловский суд 21 сентября приступит к рассмотрению по существу «дела реставраторов». По словам адвоката Пирумова, процесс пройдет в особом порядке судопроизводства. Особый порядок предусматривает признание вины фигурантами, назначение им наказания в размере не более двух третей от максимально возможного срока и вынесение приговора без исследования доказательств по делу, пишет «Интерфакс».