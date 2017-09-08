Землетрясение магнитудой 8 произошло у побережья Мексики

В акватории Тихого океана у побережья Мексики (в 154 км западнее города Тапачула) произошло землетрясение магнитудой 8, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН. По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как «катастрофа».

После землетрясения объявлена тревога цунами. Сообщения о жертвах и разрушениях не поступали.

Руководитель Сахалинского центра цунами Татьяна Ивельская сообщила, что землетрясение не вызовет цунами на российском Дальнем Востоке. «Тревога цунами объявлена только для стран Центральной Америки. Для Дальнего Востока угрозы цунами нет», — сказала она.