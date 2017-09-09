Пострадавшая при взрыве автомобиля в Киеве находится в тяжелом состоянии

Женщина, пострадавшая при взрыве автомобиля Toyota Camry в центре Киева, находится в реанимации в тяжелом состоянии, сообщает канал «112 Украина» со ссылкой на врача Киевской городской клинической больницы № 17 Дмитрия Мясникова.

«Есть травмы глаз, есть травмы конечностей. Я думаю, что наиболее тяжелая травма — это конечности и глаза», — сказал Мясников. По его словам, угроза ампутации конечностей сохраняется.

Как сообщает «24 канал» со ссылкой на источники, пострадавшую зовут Наталья Кошель, она является моделью Dior. «Она — модель, которая неоднократно снималась в различных рекламных показах», — сказал собеседник канала.

Взрыв произошел вечером в пятницу. В автомобиле было заложено взрывное устройство. Помимо женщины в машине находились гражданин Грузии Тимур Махаури (он погиб) и ребенок (не пострадал).

В МВД Украины сообщили, что дело возбуждено по статье «Умышленное убийство, совершенное общественно опасным способом» и допустили, что оно может быть переквалифицировано на статью «Террористический акт».