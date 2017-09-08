В Киеве при подрыве автомобиля погиб гражданин Грузии

По предварительным данным следствия, в пятницу вечером в центре Киева путем закладки взрывного устройства был взорван автомобиль Toyota Camry с грузинской регистрацией, в результате чего погиб гражданин Грузии Тимур Махаури, его жена получила тяжелые ранения, а третий пассажир - ребенок, не пострадал.

В ходе брифинга для СМИ в пятницу вечером директор департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко рассказал: «В автомобиле находилось три человека: это мужчина, который погиб, это женщина, которая получила серьезные повреждения , и сейчас за ее жизнь борются медики, и это ребенок, который выжил, и жизни которого ничто не угрожает».

По его словам, открыто уголовное производство по ч.2 ст.115 Уголовного кодекса Украины - «умышленное убийство, совершенное общественно опасным способом».

«По предварительным данным, сработало взрывное устройство, заложенное в автомобиле. Потерпевший у нас гражданин другого государства - он гражданин Грузии, его личность установлена... Это лицо, достаточно известное в криминальных кругах, и его зовут Тимур Махаури. Он гражданин Грузии, имел устойчивые связи с разного рода чеченскими кругами», - отметил представитель МВД.

Шевченко уточнил, что женщина, которая находилась в автомобиле, является женой погибшего. При этом он оговорился, что для окончательного установления родственных связей между погибшим, женщиной и ребенком, необходимо провести следственные действия, для которых необходимо время. По его словам, убийство было неслучайным - хотели убить именно этого человека.