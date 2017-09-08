В центре Киева взорвался автомобиль

В центре Киева недалеко от Бессарабской площади взорвался автомобиль, есть пострадавшие. Об этом сообщает в пятницу издание «112.ua».

Инцидент произошел между улицами Бассейной и Большой Васильковской. В салоне взорванной машины находилась женщина, она была доставлена в близлежащую больницу.

Кроме того, пострадал еще один автомобиль, который находился поблизости.

Точное количество пострадавших пока неизвестно. Очевидцы утверждают, что в салоне второй машины находились несколько человек, в том числе там был ребенок.