Сечин: мнение общества в деле Улюкаева отвлекают на «негодные объекты»

Исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин считает, что мнение общественности в деле бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева специально отвлекают на «негодные объекты».

«В спецслужбах есть такой термин – «отключение внимания на негодный объект». И когда были запущены эти материалы, общественность сразу начала отвлекаться от сути вопроса на какие-то проходящие вещи», – сказал Сечин в эфире канала «Россия 1».

Сечин читает, что таким «негодным объектом» выступила корзинка с колбасой и вином. По его словам, главным остается то, что Улюкаев требовал вознаграждение за свою обычную работу, сам приехал за ним и забрал.