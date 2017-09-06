Безопасность и право

Сечин назвал действия Улюкаева преступлением

Он рассказал, как министр определил себе вознаграждение

Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин на Восточном экономическом форуме дал «показания» на бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева, обвиняемого во взятке в $2 млн.

«Я вам прямо сейчас дам показания», - сказал он. По его словам, находясь в должности федерального министра, Улюкаев сам определил себе вознаграждение, сам определил его размер, сам приехал за ним, сам погрузил в машину и уехал. «В соответствии с УК РФ - это преступление, то есть не о чем даже говорить», - заявил Сечин.

Улюкаев обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, он требовал от представителя «Роснефти» взятку за положительное заключение министерства о сделке по покупке «Роснефтью» госпакета акций «Башнефти». Министр якобы угрожал создать препятствия для деятельности «Роснефти», используя служебные полномочия, считают в СКР. Сообщалось, что он был задержан с поличным при получении взятки в размере $2 млн. Сам экс-министр вины не признает.

Улюкаев заявлял, что в его отношении «органами ФСБ была совершена провокация взятки, организованная на основании заведомо ложного доноса директора "Роснефти" Сечина и начальника службы безопасности "Роснефти" Феоктистова»: «Данная провокация послужила обоснованием необоснованного возбуждения в отношении меня данного уголовного дела. Сечин сам позвонил мне под предлогом обсуждения дел корпорации и уговорил приехать в "Роснефть", где передал мне деньги».

Во вторник в Замоскворецком суде рассматривали дело Улюкаева. Прокуроры оглашали материалы дела, в частности, заявление на имя директора ФСБ о противоправных действиях должностных лиц Минэкономразития и даче согласия на следственный эксперимент. Заявление подписано занимавшим тогда должность начальника службы безопасности «Роснефти» Олегом Феоктистовым и Сечиным. В нем говорится, что со слов Сечина стало известно о требовании Улюкаевым $2 млн за содействие в подготовке сделки.

Эксперимент состоял из двух частей. Первая прошла на Лубянке, где оперативник управления «К» ФСБ при понятых пересчитал полученные от Феоктистова $2 млн помеченными купюрами и поместил их в сумку с металлическим замком. Вторая часть эксперимента проходила в офисе «Роснефти».

Также представители обвинения огласили стенограмму разговора Улюкаева с Сечиным в момент передачи денег. Сечин: «Ты прости, что мы затянули выполнение поручения... Долго в командировке были». Улюкаев: «Конечно». Сечин: «Да, пока туда-сюда. Собрали объем. Но можешь считать задание выполненным. <...> И корзинку с колбасой!».

«Башнефть» до покупки «Роснефтью»

Комментарии  ()
SVN
07:47 06.09.2017
На что "на это"? На слова Сечина? Скорее всего, что это только слова, а точнее клевета.
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