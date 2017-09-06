Сечин назвал действия Улюкаева преступлением

«Я вам прямо сейчас дам показания», - сказал он. По его словам, находясь в должности федерального министра, Улюкаев сам определил себе вознаграждение, сам определил его размер, сам приехал за ним, сам погрузил в машину и уехал. «В соответствии с УК РФ - это преступление, то есть не о чем даже говорить», - заявил Сечин.
Улюкаев обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, он требовал от представителя «Роснефти» взятку за положительное заключение министерства о сделке по покупке «Роснефтью» госпакета акций «Башнефти». Министр якобы угрожал создать препятствия для деятельности «Роснефти», используя служебные полномочия, считают в СКР. Сообщалось, что он был задержан с поличным при получении взятки в размере $2 млн. Сам экс-министр вины не признает.
Улюкаев заявлял, что в его отношении «органами ФСБ была совершена провокация взятки, организованная на основании заведомо ложного доноса директора "Роснефти" Сечина и начальника службы безопасности "Роснефти" Феоктистова»: «Данная провокация послужила обоснованием необоснованного возбуждения в отношении меня данного уголовного дела. Сечин сам позвонил мне под предлогом обсуждения дел корпорации и уговорил приехать в "Роснефть", где передал мне деньги».
Во вторник в Замоскворецком суде рассматривали дело Улюкаева. Прокуроры оглашали материалы дела, в частности, заявление на имя директора ФСБ о противоправных действиях должностных лиц Минэкономразития и даче согласия на следственный эксперимент. Заявление подписано занимавшим тогда должность начальника службы безопасности «Роснефти» Олегом Феоктистовым и Сечиным. В нем говорится, что со слов Сечина стало известно о требовании Улюкаевым $2 млн за содействие в подготовке сделки.
Эксперимент состоял из двух частей. Первая прошла на Лубянке, где оперативник управления «К» ФСБ при понятых пересчитал полученные от Феоктистова $2 млн помеченными купюрами и поместил их в сумку с металлическим замком. Вторая часть эксперимента проходила в офисе «Роснефти».
Также представители обвинения огласили стенограмму разговора Улюкаева с Сечиным в момент передачи денег. Сечин: «Ты прости, что мы затянули выполнение поручения... Долго в командировке были». Улюкаев: «Конечно». Сечин: «Да, пока туда-сюда. Собрали объем. Но можешь считать задание выполненным. <...> И корзинку с колбасой!».
«Башнефть» до покупки «Роснефтью»
Максим Стулов / Ведомости
10 октября премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о продаже 50,08% уставного капитала «Башнефти» (60,16% голосующих акций) «Роснефти». Цена сделки – 329,7 млрд руб., срок оплаты – до 14 октября 2016 г.
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Максим Стулов / Ведомости
До сделки с «Роснефтью» основными акционерами «Башнефти» являются Российская Федерация в лице Росимущества (50% плюс 1 акция) и Башкирия (25% плюс 1 акция)
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Максим Стулов / Ведомости
Добыча нефти компании в 2015 г. – 19,9 млн т, производство нефтепродуктов – 17,7 млн т
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Максим Стулов / Ведомости
Доказанные запасы нефти (на 31 декабря 2015 г., по стандартам PRMS) – 324,5 млн т. Ресурсная база компании расположена в трех основных нефтедобывающих регионах: Волго-Уральская провинция, Тимано-Печора, Западная Сибирь
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Максим Стулов / Ведомости
В промышленной эксплуатации «Башнефти» — более 180 месторождений
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Максим Стулов / Ведомости
Доля «Башнефти» в российской добыче нефти – около 4%, в переработке – менее 7%
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Максим Стулов / Ведомости
Единый комплекс НПЗ «Башнефти» состоит из трех заводов – «Уфанефтехима», УНПЗ (на фото) и «Новойла»
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Максим Стулов / Ведомости
Мощность по первичной переработке нефти - 23,2 млн т. Все предприятия расположены близко друг к другу и функционируют как единый технологический комплекс (на фото рабочий «Уфанефтехима»)
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Максим Стулов / Ведомости
В 2015 г. уфимский нефтеперерабатывающий комплекс «Башнефти» переработал 19,1 млн т нефти (на 11,7 % меньше, чем в 2014 г.). При этом выработка автобензинов и дизельного топлива осталась на уровне 2014 г. Среднесуточный объем переработки - 52 400 т/сутки
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М. Стулов / Ведомости
Розничная сеть компании насчитывает 566 собственных и 178 партнерских АЗС, расположенных в 12 регионах (данные на конец 2015 г.)
10/15
Максим Стулов / Ведомости
Выручка «Башнефти» по МСФО в 2015 г. составила 611,3 млрд руб., чистая прибыль – 59,6 млрд руб. Капитализация (на 12 октября) – 509,2 млрд руб.
11/15
Максим Стулов / Ведомости
«Башнефть» раз в год исправно платит дивиденды. В 2015 г. она отдала акционерам половину чистой прибыли по МСФО – 29,1 млрд руб., как того требовало правительство от госкомпаний
12/15
Максим Стулов / Ведомости
В компании работает примерно 36 000 человек (данные на конец 2015 г.)
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Максим Стулов / Ведомости
В 2015 г. «Башнефть» направила около 1,9 млрд руб. на поддержку социального развития регионов, в которых работает компания
14/15
Максим Стулов / Ведомости
Синергию от слияния «Башнефти» и «Роснефти» банк Intesa оценил в 150–180 млрд руб.