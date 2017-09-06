Сечин назвал действия Улюкаева преступлением

Он рассказал, как министр определил себе вознаграждение

«Я вам прямо сейчас дам показания», - сказал он Reuters

Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин на Восточном экономическом форуме дал «показания» на бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева, обвиняемого во взятке в $2 млн.

«Я вам прямо сейчас дам показания», - сказал он. По его словам, находясь в должности федерального министра, Улюкаев сам определил себе вознаграждение, сам определил его размер, сам приехал за ним, сам погрузил в машину и уехал. «В соответствии с УК РФ - это преступление, то есть не о чем даже говорить», - заявил Сечин.

Улюкаев обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, он требовал от представителя «Роснефти» взятку за положительное заключение министерства о сделке по покупке «Роснефтью» госпакета акций «Башнефти». Министр якобы угрожал создать препятствия для деятельности «Роснефти», используя служебные полномочия, считают в СКР. Сообщалось, что он был задержан с поличным при получении взятки в размере $2 млн. Сам экс-министр вины не признает.

Улюкаев заявлял, что в его отношении «органами ФСБ была совершена провокация взятки, организованная на основании заведомо ложного доноса директора "Роснефти" Сечина и начальника службы безопасности "Роснефти" Феоктистова»: «Данная провокация послужила обоснованием необоснованного возбуждения в отношении меня данного уголовного дела. Сечин сам позвонил мне под предлогом обсуждения дел корпорации и уговорил приехать в "Роснефть", где передал мне деньги».

Во вторник в Замоскворецком суде рассматривали дело Улюкаева. Прокуроры оглашали материалы дела, в частности, заявление на имя директора ФСБ о противоправных действиях должностных лиц Минэкономразития и даче согласия на следственный эксперимент. Заявление подписано занимавшим тогда должность начальника службы безопасности «Роснефти» Олегом Феоктистовым и Сечиным. В нем говорится, что со слов Сечина стало известно о требовании Улюкаевым $2 млн за содействие в подготовке сделки.

Эксперимент состоял из двух частей. Первая прошла на Лубянке, где оперативник управления «К» ФСБ при понятых пересчитал полученные от Феоктистова $2 млн помеченными купюрами и поместил их в сумку с металлическим замком. Вторая часть эксперимента проходила в офисе «Роснефти».

Также представители обвинения огласили стенограмму разговора Улюкаева с Сечиным в момент передачи денег. Сечин: «Ты прости, что мы затянули выполнение поручения... Долго в командировке были». Улюкаев: «Конечно». Сечин: «Да, пока туда-сюда. Собрали объем. Но можешь считать задание выполненным. <...> И корзинку с колбасой!».

«Башнефть» до покупки «Роснефтью»