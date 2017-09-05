Сечин и Феоктистов подписали заявление на Улюкаева

В заявлении, оглашенном в суде прокурором, говорится, что от Сечина получена информация о том, что Улюкаев требует вознаграждение в размере $2 млн за содействие в подготовке сделки по продаже «Башнефти» Е. Разумный / Ведомости

Подписи главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина и тогдашнего руководителя службы безопасности компании генерала Олега Феоктистова стоят под заявлением на имя директора ФСБ Александра Бортникова о противоправных действиях должностных лиц Минэкономразвития и даче согласия на следственный эксперимент. Это выяснилось сегодня в ходе судебного заседания по делу экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева, обвиняемого в коррупции.

От Гайдара до Кудрина В суде зачитали несколько поручительств при аресте Улюкаева – от Анатолия Чубайса, Андрея Костина, Александра Шохина и Владимира Мау. На листах дела 133-299 – личное дело Улюкаева. Следователь огласил из него ходатайство о назначении Улюкаева помощником председателя правительства еще РСФСР – за подписью Аркадия Гайдара и предложение о назначении первым замминистра финансов – уже от Алексея Кудрина.

В заявлении, оглашенном в суде прокурором, говорится, что от Сечина получена информация о том, что Улюкаев требует вознаграждение в размере $2 млн за содействие в подготовке сделки по продаже «Башнефти».

Предъявлен также акт осмотра и передачи денежных купюр в размере $2 млн от Феоктистова Калиниченко (оперуполномоченный ФСБ). Купюры (20 000 стодолларовых купюр), согласно акту, переписаны, обработаны препаратом «тушь семь» и уложены в коробку в сумку плотного материала. Акт оформлен в присутствии Сечина, Феоктистова и неназванных представителей общественности.

В суде выяснилось, что первый этап оперативного эксперимента прошел в кабинете 381 здания по адресу ул. Большая Лубянка, д. 12: инструктаж, обработка и маркировка предоставленных Сечиным денежных средств. Второй этап – уже в офисе «Роснефти».

Сердечный разговор

В суде огласили и запись разговора Сечина с Улюкаевым в офисе «Роснефти». Сечин удивляется, что Улюкаев так легко одет (разговор происходит 14 ноября 2016 г.), просит прощения за то, что затянули с поручением, и говорит кому-то принести корзинку с колбасой.

Следователи особенно подчеркивают первую часть разговора. Слышен голос Сечина, приносящего извинения, что затянули: «Туда-сюда, пока собрали объем». Главный исполнительный директор «Роснефти» говорит Улюкаеву забирать (вероятно, сумку) «и пошли чайку попьем».

В разговоре Сечин обращается к Улюкаеву на «ты» («Как ты ходишь без куртки?»). Они говорят о налоговой базе «Роснефти», переработке нефти, отношениях с китайскими и индийскими партнерами, обсуждают планы президента США Дональда Трампа увеличить добычу.

Адвокаты Улюкаева отметили, что речь в разговоре шла о поручении, содержание которого пока не оглашается. Сам Улюкаев обещает рассказать об этом, когда «время придет».

После встречи с Сечиным автомобиль Улюкаева заблокировали на выезде из офиса компании, объявил прокурор. Сумка с деньгами была в багажнике, на руках Улюкаева и его водителя обнаружены интенсивно люминесцирующие следы. Улюкаев объяснил присутствие сумки тем, что в ней находилось подаренное Сечиным хорошее вино и что он сам ее не трогал – только поправлял. Но водитель показал, что сумку ставил в багажник именно Улюкаев. Ключ от сумки с брелком Улюкаев достал из кармана – по его словам, он получил его от Сечина.

В собственноручно сделанных Улюкаевым примечаниях к протоколу сказано: он не помнит, ставил ли лично сумку в багажник, но касался ее ручек, когда ставил в багажник корзину «с чем-то» (разобрать слово прокурору не удалось, но ранее он произнес слово подарки).

Адвокаты Улюкаева заявили, что материалы оглашены не полностью. По их словам, из заявления Сечина – Феоктистова следует, что требование денег от Улюкаева поступило в Москве в октябре. В обвинительном же заключении шла речь про Лаос.

Экс-министр Улюкаев обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, он требовал от представителя «Роснефти» взятку за положительное заключение министерства о сделке по покупке «Роснефтью» госпакета акций «Башнефти». Министр якобы угрожал создать препятствия для деятельности «Роснефти», используя служебные полномочия, считают в СКР. Сообщалось, что он был задержан с поличным при получении взятки в размере $2 млн. Сам экс-министр вины не признает.