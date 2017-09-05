Свидетельница не вспомнила возражений Улюкаева против покупки «Башнефти» «Роснефтью»

Экс-министр Улюкаев обвиняется в получении взятки в особо крупном размере Е. Разумный / Ведомости

В Замоскворецком суде сегодня продолжился процесс по делу экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева, обвиняемого в коррупции. Привычно отказав СМИ в трансляции заседания, суд перешел к допросу свидетельницы Юлии Москвитиной – ведущего советника департамента корпоративного управления Минэкономразвития.

Прокурор подробно расспросил свидетеля о проекте доклада, который готовили в ответ на поручение вице-премьера Аркадия Дворковича, и о том, что именно вычеркивал Улюкаев. Свидетельница призналась, что плохо помнит, что правили и как выглядела итоговая версия.

Однако, сказала Москвитина, Улюкаев не правил по существу доклад правительству России о приватизации «Башнефти». «Мы [Минэкономразвития] ожидали положительного эффекта для бюджета от покупки "Роснефтью". Это было отражено в докладе. Мне кажется, что по существу он [Улюкаев] ничего не правил, положительных фраз не вычеркивал», – сказала она.

Свидетельница уверяет, что узнала из СМИ о том, что Улюкаев возражал против продажи акций «Башнефти» «Роснефти».

Улюкаев не давал поручений сотрудникам Минэкономразвития затягивать приватизацию «Башнефти», сказала Москвитина в суде. «Такого, чтобы мы затягивали что-то или не отвечали на какие-то письма, которые к нам поступали, не было. Поручений мы таких не получали», – заявила она. По ее словам, «все формализованные процедуры во время приватизации "Башнефти" были соблюдены, как и в случае с приватизацией других госкомпаний».

В конце августа 2016 г. в Минэкономразвития поступило поручение премьера Дмитрия Медведева проработать способы продажи «Башнефти». ВТБ (банк-агент по продаже акций) подготовил отчет, в сентябре Минэк начал готовить проект распоряжения об отчуждении акций. Единственная заявка, поступившая в тот момент в ВТБ, была заявка «Роснефти», напомнила свидетельница. Сделка была оформлена, договор подписан.

Обвинение против защиты

Адвокаты просили Москвитину вспомнить: вводил ли ВТБ дополнительные критерии для покупателей «Башнефти». В частности – для компаний с госучастием. Свидетельница этого не помнит, зато помнит письмо из Росимущества с возражениями против участия госкомпаний в приватизации «Башнефти». Нецелесообразным назвали его и в Минэнерго.

Следователи достали показания свидетельницы, данные на следствии, – тогда она помнила, как шло согласование текста доклада. Там говорится, что по результатам поручения Дворковича (проработать вопрос об участии «Роснефти» в приватизации) препятствий к тому не обнаружено. Ссылка о возможности установления дополнительных критериев для покупателей включена в доклад по инициативе директора департамента, а тот получил его от своего руководителя, который лично общался с Улюкаевым, следовательно, распоряжение дал Улюкаев, настаивает следствие. Он же лично вычеркнул фразы о дополнительной выгоде от сделки с «Роснефтью» из итоговой и согласованной со всеми версии доклада. «Был ли Улюкаев вправе это делать?» – уточняют следователи. «Конечно», – заверяет Москвитина.

Перерыв 15 минут. «У нас будут еще доказательства», – обещают прокуроры. «Доказательства или свидетели, у нас же вроде допрос свидетелей», – недоумевают адвокаты. Допрос – свидетелей, а будут доказательства, отбривает судья и удаляется, оставляя всех в недоумении.

После перерыва оказалось, что свидетелей сегодня больше не будет, прокуроры предложили перейти к исследованию материалов дела. «Нам вообще не говорят, кто придет, мы готовимся ко всем свидетелям сразу, а теперь выясняется, что меняется установленный судом порядок исследования доказательств. Суд, конечно же, удовлетворяет гособвинителя, который вправе по своему усмотрению менять порядок представления доказательств», – заявил адвокат Улюкаева Тимофей Гриднев.

Экс-министр Улюкаев обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, он требовал от представителя «Роснефти» взятку за положительное заключение министерства о сделке по покупке «Роснефтью» госпакета акций «Башнефти». Министр якобы угрожал создать препятствия для деятельности «Роснефти», используя служебные полномочия, считают в СКР. Сообщалось, что он был задержан с поличным при получении взятки в размере $2 млн. Сам экс-министр вины не признает.

Алексей Улюкаев в Замоскворецком суде