Улюкаев и День знаний
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По иронии судьбы следующее заседание суда по делу бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева состоится 1 сентября. И мы действительно в ходе процесса можем получить очень интересные знания.
Мнение о том, что исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин намерен окончательно утопить Улюкаева и поэтому придет в суд как свидетель, все же спорное. Улюкаев свою роль для Сечина уже сыграл. Скорее всего, арест Улюкаева был нужен, чтобы шокировать оппонентов главы «Роснефти» по вопросу продажи 19,5% акций «Роснефти». Именно этот сюжет в середине ноября был одним из основных в аппаратных играх. Арест действующего министра можно расценить как наглядную демонстрацию возможностей Сечина. Это сработало, и теперь Улюкаев главу «Роснефти» мало заботит. Другое дело, что Улюкаев не может просто так испариться и процесс как-то нужно завершать.
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