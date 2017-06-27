От госкапиталиста к просто капиталисту

Глава «Роснефти» Игорь Сечин традиционно считается апологетом госкапитализма в России. Вечным оппонентом тех, кого принято называть либералами. Вроде бывшего вице-премьера Алексея Кудрина, который не так давно призвал приватизировать нефтегазовые компании. Сечин же возглавляет самый крупный нефтяной концерн, где государство – фактический контрольный акционер и, как видится, только наполняет его активами вроде «Башнефти».

Однако Сечин в очередной раз показал свою способность использовать лозунги оппонентов в своих интересах. Говорите, что госкомпании плохо управляются и им нужны независимые советы директоров? Лучше из иностранных профессионалов? Пожалуйста! В итоге из девяти членов нового совета шестеро – иностранцы. Убран, например, министр энергетики Александр Новак. От государства, по сути, остался только Андрей Белоусов, который, правда, был даже против покупки «Башнефти», но в одиночку ничего он не сделает. Сечин, конечно, заявил, что будет настаивать на расширении совета до 11 человек. Лично мне это напомнило фильм «Гараж», где председатель правления кооператива клятвенно обещает исключаемых внести в резервный список и бороться за них. Даже если Сечин более искренен, все равно произойдет это через год.

Теперь государство как контрольный акционер ничего не сможет сделать с «Роснефтью». И пока аппаратные кланы будут ломать копья в борьбе за посты в правительстве, Сечин может спокойно реализовывать свои планы относительно «Роснефти» без всякого вмешательства кабмина. Планы эти, кстати, Сечин уже назвал. Прежде всего – превращение «Роснефти» в холдинговую структуру. Это значит, что целые направления бизнеса будут переведены в отдельные юрлица, где «Роснефть» будет лишь мажоритарным акционером. Далее доли в этих «дочках» будут продаваться. Не исключаю, что по схеме с акциями самой «Роснефти». Кстати, давайте все же дождемся, где в итоге окажутся 19,5% акций, проданных государством по хитрой схеме. А вы говорите: госкапиталист и противник приватизации! Перефразируя известный афоризм, плох тот госкапиталист, который не мечтает стать просто капиталистом. Госкапитализм – это лишь стадия перехода собственности от старых элит к новым.

Частная собственность имеет много преимуществ. Ее можно передать детям, тебя не снимут с должности гендиректора, если, допустим, президент осерчает. Речь, конечно, про следующего президента – но ведь 2024 год все же наступит. Поэтому следующие шесть лет критически важны – надо успеть реализовать планы. Вот тут наступает важный момент. Агрессивный набор активов перед реструктуризацией одновременно генерирует риски в целом для системы. Даже пожелание Владимира Путина увеличить дивиденды до 50% от прибыли будет реализовано только через год. Сечин, как атлант, должен удерживать систему, без которой его стратегия не будет доведена до конца. Но нынешние успехи могут помешать заметить стратегические риски.

Автор – генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности