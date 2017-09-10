На вокзале во Франции неизвестные расстреляли семью из четырех человек

На железнодорожной станции в департаменте Уаза на севере Франции неизвестные расстреляли семью из четырех человек, погибли двое детей в возрасте 3 и 5 лет, сообщает газета Le Parisien.

Инцидент произошел около 11.30 в воскресенье. Один из стрелявших покончил с собой, второму удалось скрыться, полиция объявила его в розыск.

Данных о том, что это был теракт, нет. Другие подробности произошедшего пока не сообщаются. Мотивы преступников неизвестны.