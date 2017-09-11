Президент Азербайджана помиловал блогера Лапшина

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о помиловании блогера, гражданина России и Израиля Александра Лапшина, осужденного в июле на три года за посещение Нагорного Карабаха.

Ранее Бакинский суд по тяжелым преступлениям приговорил гражданина России и Израиля Александра Лапшина к трем годам тюрьмы общего режима за незаконное посещение Нагорного Карабаха. По версии Баку, Лапшин без получения официального разрешения азербайджанской стороны в апреле 2011 г. и в октябре 2012 г. незаконно посещал Карабах, нарушив положения законов «О государственной границе Азербайджанской Республики» и «О паспортах».

Гособвинение просило для Лапшина 6,5 года лишения свободы. Адвокат Эдуард Чернин просил суд полностью оправдать его подзащитного. Лапшин не признал себя виновным, заявив, что Нагорный Карабах является территорией Азербайджана.