Собянин назвал муниципальные выборы конкурентными и честными

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал прошедшие в воскресенье муниципальные выборы в Москве конкурентными и честными.

«На одно место претендовало по пять кандидатов. "Единороссы" в целом набрали более 75% мандатов, тем не менее политический ландшафт районных советов стал более разнообразным», – написал он на своей странице «В контакте».

По предварительным данным Мосгоризбиркома, на муниципальных выборах в Москве из 1502 мандатов 76,83% получают кандидаты партии «Единая Россия», передает «Интерфакс». Демократическая оппозиция в Москве, по предварительным данным, получила около 200 мест в муниципальных собраниях города.