Почему депутаты часто не платят по долгам

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Высокопоставленным должникам при желании не составляет труда спрятать от кредиторов свое имущество Евгений Разумный / Ведомости

Закон о личном банкротстве действует почти два года. За это время всего лишь несколько десятков тысяч заемщиков прошли через процедуру, позволяющую освободиться от личных долгов. Среди них – высокопоставленные должники, доставлявшие кредиторам много хлопот. Например, депутат Госсовета Татарстана Вагиз Мингазов два месяца назад стал банкротом, избавившись от долгов на 9 млрд руб. Кредиторы получили меньше 3 коп. на 1 руб. долга, свидетельствуют материалы дела о банкротстве. Банкиры давно жаловались, что депутаты – одни из самых сложных категорий проблемных должников. В некоторых случаях высокопоставленные должники даже личное банкротство используют в качестве способа избежать выплат, уверены банкиры.

Рекордные сроки

В 2015 г., накануне введения процедуры личного банкротства, лидером по долгам среди действующих на тот момент депутатов Госдумы был Олег Михеев. Экс-владелец волгоградской группы «Диамант» и один из крупнейших рантье России был депутатом два созыва подряд – в 2008–2016 гг., представляя «Справедливую Россию». С 2012 г. против Михеева велось исполнительное производство о взыскании 11 млрд руб. в пользу Промсвязьбанка, Москоммерцбанка, Номос-банка, «БТА банка» и др. Кредиторы и жаловались в правоохранительные органы (например, Промсвязьбанк и Номос-банк утверждали, что он похитил часть кредитных средств), и просили Госдуму и Следственный комитет (СКР) лишить его депутатской неприкосновенности. В ответ Михеев обвинял совладельца Промсвязьбанка, сенатора Дмитрия Ананьева в организации захвата недвижимости «Диаманта». В феврале 2013 г. парламентарии лишили Михеева депутатской неприкосновенности, а в марте СКР возбудил в отношении его уголовное дело по трем статьям (покушение на мошенничество, мошенничество, воспрепятствование правосудию). Михеев отрицал все обвинения.

В первый день вступления в силу положений закона о личном банкротстве физлиц, 1 октября 2015 г., кредиторы подали иск о признании банкротом самого Михеева и его жены Татьяны. Иски был удовлетворены в декабре 2015 г. Средства взыскиваются до сих пор. Арбитражный суд Волгоградской области 4 сентября в очередной раз продлил на три месяца процедуру реализации имущества Михеева.

До 2008 г. «Диамант» строил 1 млн кв. м коммерческой недвижимости в год, и банки выстраивались в очередь, чтобы дать кредит. Но когда начался кризис 2008 г., некоторые из них спровоцировали проблемы группы, нарушив условия договора, возмущался Михеев в разговоре с «Ведомостями» весной 2015 г. В базе Федеральной службы судебных приставов (ФССП) за ним тогда числилось 5,08 млрд руб. долга, его появление экс-депутат объяснял выданными много лет назад поручительствами по долгам разных компаний и платить всю сумму не собирался: он считал, что в первую очередь банк должен разбираться с заемщиком, а не подавать иск сразу к поручителю.

Михеев уверял тогда, что отчисляет на выплату долгов 50% своей зарплаты, но основная часть кредитов погашена компаниями-заемщиками за счет реализации залогов. В феврале этого года стало известно, что он объявлен в федеральный розыск: в окончательной редакции обвинения Михееву инкриминировали покушение на мошенничество в особо крупном размере, писал «Коммерсантъ». Бизнесмен сейчас за границей, рассказали «Ведомостям» три его знакомых. И он по-прежнему не согласен с претензиями кредиторов.

Спор по требованию

Пока суд признал меньше трети долгов, предъявленных Михееву. Бывшему депутату предъявлены требования на 14,4 млрд руб. и еще на 2,3 млрд руб. – к его супруге, свидетельствует отчет финансового управляющего Михеева. В реестр требований пока внесено только 5,1 млрд руб. – такая же сумма, что и весной 2015 г. Дело в том, что и Михеевы, и кредиторы пытаются доказать, что часть долгов ненастоящая.

В суде удалось доказать, что около 7 млрд руб. – фиктивные требования, объяснила руководитель правового блока Промсвязьбанка Лариса Валуева. Включение в реестр части требований, по сути, от связанных кредиторов еще оспаривается – спор дошел до Верховного суда, объяснила она. Промсвязьбанк еще в 2009 г. начал взыскание с Михеева задолженности в 1 млрд руб. и сумел получить две ее трети. Он же инициировал процедуру банкротства его жены. «Судебные процессы не завершены до сих пор. Такая длительность взыскания обусловлена в основном тем, что должники активно оспаривали сделки, проводили реорганизации и ликвидации компаний-должников», – рассказывает Валуева.

Пока банки пытаются вернуть долги со старых должников, среди депутатов появляются новые. Сбербанк 28 июля этого года подал в Арбитражный суд Красноярского края заявление о признании банкротом Виктора Зубарева. Депутат Госдумы, единоросс, член думской комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах и имущественных обязательствах парламентариев задолжал госбанку с учетом процентов около 200 млн руб., следует из материалов суда.

Зубарев – поручитель по кредитной линии на 195 млн руб., которую в феврале 2016 г. Сбербанк открыл красноярскому ООО «Компания по управлению имуществом рынка» (КУИР), сказано в материалах красноярского райсуда. По данным красноярской интернет-газеты newslab.ru , Сбербанк своим кредитом профинансировал покупку местного торгового комплекса «Крастэц», получив его в залог.

КУИР входит в ГК «Сибсервис», специализирующейся на аренде и управлении нежилой недвижимостью, Зубарев – один из ее основателей. «В 1992 г. у нас с друзьями-одноклассниками родилась идея открыть в Ленинском районе обслуживающее предприятие «Сибсервис». Дела шли успешно, и вскоре «Сибсервис» вышел по объему налогов на первое место в районе. В тяжелые 90-е гг. мы приносили больше дохода в казну края, чем завод «Красмаш» и другие гиганты», – рассказывал Зубарев в интервью красноярской газете «Конкурент». До ноября 2015 г., по данным «СПАРК-Интерфакса», Зубарев владел 33% КУИР.

По итогам 2015 г., незадолго до получения кредитной линии, активы КУИР составляли 163,3 млн руб. при долгах и пассивах в 116 млн руб. и годовой выручке в 43,5 млн руб. с убытками почти 3 млн руб., указано в «СПАРК-Интерфаксе». Зато Зубарев был зампредом правительства Красноярского края – министром экономического развития. В сентябре 2016 г. он избрался в Госдуму, а КУИР стала нарушать условия кредита, указано в материалах суда.

Сбербанк 25 мая подал иск о взыскании задолженности с Зубарева в Октябрьский райсуд Красноярска. А через четыре дня бывший директор КУИР Сергей Орешко подал в красноярский арбитраж иск о банкротстве КУИР и включении своих требований на 1,1 млн руб. в реестр кредиторов, выдвинув свою кандидатуру временного управляющего. Правда, в августе суд вернул заявление Орешко.

Сбербанк в райсуде также потерпел фиаско: на предварительном заседании представители Зубарева попросили передать дело в другой райсуд – Советский, потому что депутат сменил прописку.

Первое заседание после передачи дела назначено на конец октября. Но уже в конце сентября Советский райсуд рассмотрит иск супруги депутата Натальи о признании недействительным договора поручительства Зубарева перед Сбербанком. Основание для иска – отсутствие нотариально заверенного согласия Натальи Зубаревой на оформление договора поручительства. Копия иска есть у «Ведомостей». По сложившейся судебной практике отсутствие согласия супругов не является препятствием для взыскания по поручительствам и для признания поручительства недействительным, говорит Валуева из Промсвязьбанка.

Зубарев предпринимает целый ряд действий, чтобы избежать ответственности перед банком, полагает человек, близкий к Сбербанку. Представитель Сбербанка подтвердил лишь, что Зубарев – проблемный должник. Претензии к депутату есть и у другого кредитора. 3 июля в Мосгорсуде зарегистрирован иск «Восточного экспресс банка» к Зубареву и трем совладельцам структур ГК «Сибсервис» о взыскании долгов. В банке отказались комментировать иск. Зубарев не ответил на запрос «Ведомостей», переданный через его помощника. «Я говорил с руководителем Сбербанка, мне сказали, что произошла ошибка. Думаю, что информация будет удалена с [сайта] арбитражного суда», – говорил он после появления иска о его банкротстве «Коммерсанту», подчеркивая, что «давно не имеет отношения» к КУИР.

Должники с историей «Ведомости» разобрались, как исполнили свои обязанности по кредитам парламентарии разного уровня, два года назад попавшие, по данным ФССП, в десятку крупнейших должников – народных избранников

Вагиз Мингазов

депутат Госсовета Татарстана, бывший член Совета Федерации, основатель агропромышленного холдинга «Вамин Татарстан»

Признан банкротом в июле 2017 г., задолженность – 9 млрд руб., удовлетворены 2,6% требований кредиторов.

В 2014 г. на долги Мингазова публично обратил внимание глава Федеральной службы судебных приставов Артур Парфенчиков, после чего Мингазов покинул Совет Федерации, став депутатом Госсовета Татарстана. На момент отказа от сенаторских полномочий лидировал с просроченным долгом в 5,136 млрд руб. среди парламентариев – должников всех уровней. В конце марта 2016 г. по обращению ВТБ, которому Мингазов задолжал 410 млн руб., суд открыл дело о банкротстве Мингазова.

Долг возник из-за банкротства холдинга «Вамин Татарстан» в 2013 г., по кредитам которого поручался Мингазов. За счет имущества Мингазова (а именно: 51 500 руб. и 1 евро на счетах, а также 0,05% акций Арского кирпичного завода номинальной стоимостью 34 300 руб.) было оплачено менее 0,01% всех требований кредиторов, еще 2,5% долгов были списаны за счет погашения части обязательств «Вамин Татарстана» по делу о банкротстве самой компании. ВТБ подавал жалобу против завершения процедуры банкротства Мингазова. По мнению банка, финансовый управляющий Мингазова выявил не все имущество, не принял меры по его сохранности, не провел анализа сделок по банковским счетам Мингазова, а также не опубликовал всех сведений об инвентаризации и оценке имущества. Суд отклонил жалобу банка. Принадлежавшие «Вамину» Балтасинский и Арский молокозаводы достались ООО «Арча», принадлежащему на паритетной основе детям Мингазова – Минтимеру Мингазову и Фариде Фазлиевой. Суд признал, что экс-сенатор сделал все возможное, чтобы расплатиться с кредиторами, сообщил человек из окружения Мингазова.

Геннадий Мурылев

депутат Волгоградской областной думы

Признанная судами задолженность – 1,7 млрд руб. Начата процедура банкротства.

Мурылев выступал поручителем по кредиту основанного им ОАО «ЖБИ-1» и его структур на строительство жилья. В сентябре 2014 г. предприятие было признано банкротом. К середине 2015 г. суды признали просроченную задолженность Мурылева перед кредиторами более чем на 1,7 млрд руб. Из них 131,4 млн руб. он должен Сбербанку. В августе 2017 г. налоговики обратились в Арбитражный суд Волгоградской области с требованием признать Мурылева банкротом. Рассмотрение дела назначено на 19 сентября. В декларации Мурылева за 2016 г. указан доход в 915 351 руб. (565 666 руб. за 2015 г.), в собственности депутата только гараж, а в бессрочном пользовании – квартира площадью 33 кв. м. В декларации супруги депутата указан годовой доход в 397 395 руб. (395 378 руб. годом ранее) и та же квартира в пользовании. Связаться с Мурылевым не удалось.

Сергей Доронин

экс-депутат Госдумы, создатель кирово-чепецкого холдинга «Абсолют-агро»

Просроченная задолженность – около 800 млн руб. (солидарно с партнером)

Доронин и его партнер, экс-депутат Заксобрания Кировской области Константин Мошуренко должны Сбербанку около 800 млн руб., сообщил представитель банка. Они поручались по кредитам холдинга. Летом 2013 г. структуры группы перестали платить по кредитам, в ноябре 2014 г. «Абсолют-агро» признана банкротом. В конце 2016 г. в отношении Доронина и Мошуренко началась процедура банкротства. У партнеров не нашлось имущества, погашение возможно лишь за счет продажи активов ООО «Абсолют-агро», следует из материалов суда. В октябре 2016 г. в отношении Мошуренко было возбуждено уголовное дело по ст. 196 УК (преднамеренное банкротство), в 2017 г. СК сообщил о его прекращении. Следствие не нашло признаков преднамеренного банкротства. Сбербанк обжаловал постановление о прекращении дела. Оба бизнесмена по итогам выборов 2016 г. не переизбрались в законодательные собрания.

Михаил Балакин

депутат Мосгордумы, основатель «СУ-155»

Задолженность – 8 млрд руб., кредиторы обратились в суд с требованием о его банкротстве.

Финансовые проблемы у одного из крупнейших застройщиков России – группы «СУ-155» начались в 2014 г., когда она не сумела в срок выкупить собственные облигации. Затем последовали иски от кредиторов о взыскании долгов и признании компаний холдинга и поручавшегося по ее кредитам Балакина несостоятельными. По итогам 2014 г. долг группы оценивался более чем в 25 млрд руб., компания приостановила строительство. В декабре 2015 г. санатором «СУ-155» был назначен банк «Российский капитал» – на тот момент «дочка» Агентства по страхованию вкладов, – который должен достроить 147 многоквартирных домов в 14 регионах России. Московский арбитражный суд отложил на 10 октября 2017 г. рассмотрение заявления Росбанка о банкротстве Балакина. Долг бизнесмена перед этим банком составляет 3 млрд руб., сообщал «Интерфакс». Задолженность Балакина перед банком «Открытие» – около 5 млрд руб. 18 мая представитель Сбербанка в суде заявил, что у банка « отсутствуют основания для введения процедуры банкротства в отношении бизнесмена». На момент обращения Сбербанка в суд задолженность Балакина составляла 324 млн руб., а сейчас она отсутствует, ответили «Ведомостям» в госбанке. Со Сбербанком заключено мировое соглашение, сообщил человек, близкий к Балакину.

Александр Сало

экс-депутат законодательного собрания Самарской области

Признанная судами просроченная задолженность в 2015 г. – 721 млн руб. В 2016 г. «Самарский элеватор», в котором Сало владел 50%, был признан банкротом, идет процедура реализации его имущества. На момент начала банкротства претензии банков к предприятию и поручавшемуся по кредитам его структур Сало составляли 721 млн руб. Сейчас остаток задолженности подконтрольных экс-депутату группы компаний по основному долгу перед Сбербанком составляет 93,9 млн руб. В отношении Сало возбуждено исполнительное производство о взыскании средств. В октябре 2015 г. суд признал Сало виновным в особо крупном мошенничестве с использованием служебного положения и нанесении побоев. Он был приговорен к двум годам и 10 дням лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. В 2016 г. условно-досрочно освобожден. В 2017 г. Сало стал фигурантом нового уголовного дела по поводу хищения зерна Росрезерва, хранившегося на подконтрольных ему элеваторах.

Александр Четвериков

экс-депутат Госдумы

В 2015 г. приставы взыскивали с него 818 млн.

В 2007–2009 гг. выступил поручителем по кредитам Сбербанка на 1,3 млрд руб., выданным созданному им агрохолдингу. В конце 2015 г. задолженность агрохолдинга перед Сбербанком составляла 133 млн руб., а долг Четверикова – 43 млн руб., и Сбербанк подал иск о личном банкротстве поручителя. В апреле 2016 г. стороны заключили мировое соглашение. Клиент проявил готовность к конструктивному диалогу и желание исполнить свои обязательства, сообщил источник в Сбербанке. Свернуть Прочитать полный текст

Формальный лидер

Подсчитать общие долги депутатов по базе данных исполнительных производств ФССП сейчас дело безнадежное. Из нее следует, что за всеми депутатами Госдумы и членами Совета Федерации значатся долги менее чем в 33 млн руб., убедились «Ведомости». Дело в том, что ФССП теперь не обязана указывать сумму взыскания по исполнительному листу плюс после введения института личных банкротств процедура взыскания долгов изменилась и теперь до исполнительных процедур дело часто не доходит. Из той задолженности, что есть в базе, 77% – исполнительные листы на 25,1 млн руб. за 2015–2017 гг. – приходится на депутата Госдумы, члена партии ЛДПР Александра Шерина. Так что формально он должник-рекордсмен среди действующих депутатов и сенаторов.

Судя по выигранным в Советском райсуде Рязани у Шерина искам, Сбербанк, Промсвязьбанк, «ВТБ 24», Росбанк и другие кредитовали семью Шериных и под их поручительство ООО «Белые камни», специализирующееся на разведении птицы. Проблемы с выплатами начались в 2014 г., потому что в ноябре того года фирма сгорела, говорит Шерин. «Это было реальное производство, которое приносило доход, яйца продавались в магазинах Москвы и Рязанской области, – рассказал депутат «Ведомостям». – К сожалению, объект сгорел при непонятных обстоятельствах вместе с 40 000 перепелок. Я вообще не разговаривал недели две, потому что это серьезная трагедия, удар». Страховка только оформлялась, говорит он.

Сбербанк в августе 2015 г. получил решение суда о взыскании средств в свою пользу. Однако столкнулся со сложностями, вспоминает человек, близкий к банку. По его данным, Шерин сначала представил в Госдуму нотариальное соглашение о выплате алиментов в размере 100% доходов, этот документ банк сумел оспорить. После этого у Шерина в пользу банка стали удерживать часть депутатской зарплаты. Сейчас долг депутата сократился до 10 млн руб. Шерин рассказал «Ведомостям», что соглашение по алиментам было оформлено временно, когда начались проблемы с банками. Он говорил, что Сбербанк в какой-то момент не стал дальше кредитовать проекты связанных с депутатом компаний и потребовал возврата ранее выданного кредита, не учитывая обстоятельств должника. «Я делаю все, что должен, в рамках действующего законодательства, – говорит депутат. – У меня половину заработной платы забирают на погашение всех этих обязательств, и они будут погашены». За прошлый год Шерин задекларировал годовой доход почти в 4,7 млн руб.

В отношении «Белых камней» уже год идет процедура банкротства по заявлению Сбербанка, которому фирма задолжала 21,8 млн руб. Судя по материалам арбитражного управляющего, он оспорил сделку 2014 г. по отчуждению земельных участков в 28 га и дома по отступному соглашению московской фирме «Холдер», посчитав ее попыткой вывода имущества. Сейчас это имущество арестовано. Владелец «Холдера» – Юрий Коваль, бывший предправления и экс-совладелец Геобанка.

Сам Шерин уверяет, что это была попытка перекредитоваться, чтобы закрыть кредит в Сбербанке. Все попытки переговоров с Шериным о реструктуризации долгов успехом не увенчались, банк всегда готов искать варианты, но при полной открытости заемщика, сообщил источник в Сбербанке.

Плохой пример

«К сожалению, высокопоставленные должники часто стараются уйти от ответственности не только путем изощренных схем вывода имущества через аффилированных лиц и родственников, но и используют имеющийся административный ресурс и связи для противодействия кредиторам, хотя, наоборот, должны служить примером для рядовых граждан», – сожалеет банкир, близкий к Сбербанку. Пример бы не помешал, граждане в своей массе не брезгают схемами по уклонению от кредитных обязательств, сходятся во мнении юристы и банкиры. По данным Единого федерального реестра сведений о банкротстве, в 2016 г. после завершения 81% банкротных дел кредиторы вообще не вернули своих денег, еще 10% дел завершилось выплатой кредиторам сумм в пределах 100 000 руб. Банкротств, по итогам которых кредиторы получили бы от гражданина-банкрота более 50 млн руб., в прошлом году не было.

«Честных банкротств физлиц очень мало», – делает вывод на основе своей практики партнер коллегии адвокатов «Юков и партнеры» Светлана Тарнопольская. Состоятельные заемщики, принявшие решение не возвращать долги, к этому готовятся: случаи, когда кредитору удается поймать заемщика на стадии, когда у него есть ценные активы, единичны. Очень часто оказывается, что у человека, который вел роскошный образ жизни, по документам вообще нет имущества, объясняет она. Если получается включить административный ресурс, его включит любой не желающий платить по долгам, а особенность людей во власти еще и в том, что имущество у них в доверительном управлении или оформлено на родственников, говорит управляющий партнер компании «Тарло и партнеры» Алексей Попов.

Депутатская неприкосновенность ограничивает возможности воздействия на ее обладателя, но, учитывая другие юридические механизмы воздействия, статус должника – это больше психологический барьер для кредитора, чем реальное положение законодательства, обнадеживает исполнительный директор Heads Consulting Никита Куликов.