Суд заочно арестовал бывшего депутата Госдумы Олега Михеева

Советский районный суд Волгограда во вторник изменил меру пресечения бывшему депутату Госдумы от «Справедливой России» Олегу Михееву с подписки о невыезде на заключение под стражу. Кроме того, бывший депутат, которого обвиняют в попытке хищения более 2 млрд руб., объявлен в розыск. «На неоднократно назначаемые заседания Михеев не является, заявлений о переносе судебных заседаний от него не поступает. Михеев скрылся от суда. Местоположение его неизвестно», - заявила судья Наталья Баркова. Она добавила, что ФСБ не располагает данными о том, что Михеев уехал за границу.

По версии следствия, в 2007 г. Михеев изготовил фиктивные финансовые документы о наличии задолженности ОАО АКБ «Волгопромбанк» лично перед ним. В 2011 г. он направил в суд исковое заявление о взыскании с ОАО «Промсвязьбанк», как правопреемника ОАО АКБ «Волгопромбанк», денежных средств в размере 2,1 млрд руб. Однако суд отказался удовлетворить его иск, а задолженность признал мнимой.

Ранее руководитель пиар-службы волгоградского отделения партии Наталья Анохина сообщала, что Михеев находится в Москве. «Мы с Олегом Леонидовичем недавно говорили по Viber. Он мне заявил буквально следующее: говори всем однозначно, что дело было возбуждено незаконно, велось незаконно, а теперь его и завершают незаконно. Он сейчас находится в Москве. Сказал, что кто хочет, тот его найдет», – заявила Анохина.