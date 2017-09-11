МВД предложило в 10 раз увеличить штраф за ложные данные при оформлении паспортов

Министерство внутренних дел предложило в 10 раз - до 5000 руб. - увеличить штрафные санкции для граждан за предоставление ложных сведений при оформлении паспортов. Проект поправок в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

Изменения вносятся в статью 19.18 КоАП (представление ложных сведений для получения документа, удостоверяющего личность гражданина (паспорта), либо других документов, удостоверяющих личность или гражданство).

В МВД считают, что это правонарушение должно караться штрафом для граждан в размере от 3000 до 5000 руб., а для должностных лиц - от 5000 до 10 000 руб. Сейчас размер санкций для граждан составляет от 100 до 300 руб., а для чиновников - от 500 до 1000 руб.

Авторы законопроекта отмечают, что ужесточение ответственности вызвано необходимостью защиты общественных отношений в сфере оказания услуг по выдаче документа.

Поправки также касаются статей КоАП 19.11 (нарушение порядка изготовления, использования, хранения или уничтожения бланков, печатей с изображением государственного герба РФ) и 19.23 (подделка документов, штампов, печатей или бланков, их использование, передача либо сбыт).

За эти правонарушения полиция также предлагает наказывать строже. По ст. 19.11 - до 3000 руб. (вместо 1000 руб. по действующей редакции) и по 19.23 - до 50 000 руб. (вместо 40 000 руб. в действующей редакции).