ЕС не признал выборы в Крыму и Севастополе

Брюссель не признает выборы, прошедшие 10 сентября в Крыму и Севастополе. «Европейский союз не признал незаконную аннексию Крыма и Севастополя Российской Федерацией и поэтому не признает проведение выборов на Крымском полуострове», - говорится в сообщении ЕС. За победителями не будет признано право «представлять» Крым и Севастополь, поскольку эти территории Брюссель считает украинскими. ЕС «остается непоколебимым в своей поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины».

10 сентября, в единый день голосования в России, в Севастополе впервые в истории города выборы губернатора. Также в городе прошли довыборы в заксобрание на 17 из 184 участков. В Крыму выбирали депутатов регионального парламента в двух округах, в обоих победила «Единая Россия».