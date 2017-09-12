Кремль обеспокоен допросом в ФБР журналистов российских СМИ

В Кремле обеспокоены ситуацией с допросом в ФБР российских журналистов, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Комментируя ситуацию с допросом бывшего сотрудника информационного агентства «Спутник» Федеральным бюро расследований, Песков отметил, что Кремль не располагает детальной информацией, «но в любом случае допросы журналистов или экс-журналистов в связи с журналистской деятельностью, конечно, они не говорят в пользу плюрализма мнений и свободы прессы».

По его словам, это скорее говорит о том, что «намечаются серьезные проблемы с цензурированием и с ограничением поля для работы прессы». «Это вызывает нашу обеспокоенность», – добавил он.

В понедельник Yahoo News сообщил, что в ФБР допросили Эндрю Файнберга, бывшего сотрудника российского новостного агентства «Спутник», в рамках расследования о том, что агентство действует как орган российской пропаганды в нарушение американского закона об иностранных агентах (FARA).