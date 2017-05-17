«Ростелеком» заявил, что не будет закрывать проект госпоисковика «Спутник»

Президент «Ростелекома» Михаил Осеевский заявил, что госоператор не планирует закрывать проект поисковика «Спутник», однако расходы на него будут оптимизированы.

«Надо честно признаться, что был создан хороший продукт, полноценный комплекс, который включает в себя поисковик и браузер. Наверное, в своем контексте этот проект свою задачу действительно выполнил... Я не знаю, ставилась ли задача составить полноценную конкуренцию "Яндексу" или Google, но тем не менее и у компании, и у страны такой инструмент есть», – приводит RNS его слова.

Осеевский добавил, что у «Спутника» могут появиться «дополнительные приложения», которые могут быть использован «для обработки больших данных». «Здесь самые разные направления нами исследуются», — добавил он.

Ранее источники «Ведомостей» сообщили, что проект поисковой системы «Спутник» будет либо закрыт, либо переориентирован на другие задачи. Один из вариантов – переориентировать проект на задачи, связанные с расчетом больших данных. Представитель «Ростелекома» Андрей Поляков подтвердил «Ведомостям», что планы развития «Спутника» сейчас пересматриваются: «Необходимо будет внести коррективы, соответствующие действительности».