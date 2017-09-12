«Свидетели Иеговы» обжаловали решение Верховного суда о признании их экстремистами

Религиозная организация «Свидетели Иеговы» обжаловала в президиум Верховного суда России решение о признании их экстремистской организацией и запрете деятельности на территории страны. Об этом сообщает во вторник «Интерфакс».

В жалобе «Свидетели Иеговы» просят приостановить исполнение решения суда до окончания производства в суде надзорной инстанции.

Верховный суд России 20 апреля по иску Минюста признал «Свидетелей Иеговы» экстремистской организацией и запретил деятельность этой организации на территории страны. На основании решения суда имущество организации обращено в доход государства.