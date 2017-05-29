«Свидетели Иеговы» обжаловали решение суда о запрете организации в России

Российские «Свидетели Иеговы» оспорили решение Верховного суда о признании организации экстремистской и ее ликвидации в России. «Нами подана апелляционная жалоба на решение Верховного суда о запрете деятельности на территории России Управленческого центра "Свидетелей Иеговы" в России» и его ликвидации», – сообщил «Интерфаксу» представитель организации Ярослав Сивульский. Дата рассмотрения жалобы пока не определена, добавил он.

В своей жалобе «Свидетели Иеговы» просят отменить решение о признании организации экстремистской и ее ликвидации как принятое необоснованно, так как аргументы Минюста, по словам Сивульского, были убедительно опровергнуты юристами организации.

Верховный суд Москвы 20 апреля по иску Минюста признал российских «Свидетелей Иеговы» экстремистской организацией и запретил ее деятельность на территории России.