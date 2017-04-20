Верховный суд признал «Свидетелей Иеговы» экстремистской группировкой

Верховный суд признал религиозную организацию «Свидетели Иеговы» экстремистской и запретил ее деятельность на территории России. «У религиозной организации "Свидетели Иеговы" имеются признаки экстремистской деятельности. Они представляют угрозу правам граждан, общественному порядку и общественной безопасности», – заявила в ходе слушаний в суде представитель Минюста Светлана Борисова (цитата по «Интерфаксу»).

Заместитель председателя управленческого центра «Свидетелей Иеговы» Сергей Черепанов заявил, что они будут обжаловать решение Верховного суда, также подана жалоба в Европейский суд по правам человека.

В октябре прошлого года Тверской суд Москвы вынес предупреждение «Управленческому центру Свидетелей Иеговы в России» за экстремистскую деятельность. В марте Минюст подал в Верховный суд иск о признании организации экстремистской и запрете ее деятельности после выявленных в ходе проверок нарушений антиэкстремистского законодательства. Организация указывала, что запрет деятельности затронет около 400 зарегистрированных местных религиозных организаций в России и 2777 религиозных групп в стране, которые объединяют 175 000 последователей.

В ходе заседаний представитель Минюста делала акцент на том, что вероучение «Свидетелей Иеговы» запрещает переливание крови, что создает угрозу человеческой жизни, и таким образом нарушает право на получение медицинской помощи, при этом Минюстом было получено только одно судебное решение по такому факту. Адвокаты «Свидетелей Иеговы» полагают, что отказ от переливания крови не является экстремистским действием.

По словам Борисовой, «Свидетели Иеговы» также допускают дискриминацию по признаку религии. Кроме того Борисова заявляла, что организация в феврале 2015 года ввозила в Россию литературу, которая была признана экстремистской, решение суда по этому вопросу было вынесено в ноябре 2014 г. Адвокаты «Свидетелей Иеговы» говорили, что литература, которую тогда ввезли, была включена в реестр экстремистских материалов только в марте 2015 г., а после того случая организация не ввозила никакую литературу в Россию. Кроме того Борисова указывала, что в случае запрета организации, последователи «Свидетелей Иеговы» могут попасть под уголовное преследование, если продолжат свою деятельность.