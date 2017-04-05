Верховный суд не признал «Свидетелей Иеговы» жертвами политических репрессий

Верховный суд начал рассмотрение иска Минюста к Управленческому центру Свидетелей Иеговы в России, в котором ведомство просит признать организацию экстремистской, запретить ее деятельность и ликвидировать.

Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России пытался подать встречный иск, требуя признать незаконными действия Минюста, а также признать действия ведомства против «Свидетелей Иеговы» политическими репрессиями и отказать в удовлетворении иска Минюста. Однако судья отказал в принятии встречного иска.

Минюст обратился с иском о ликвидации не только Управленческого центра, но и всех структур религиозной организации. «Истинной целью являются политические репрессии в отношении религиозных организаций и, в частности, "Свидетелей Иеговы", - сказал один из защитников. Он напомнил, что в советские времена их деятельность также была запрещена, однако в начале 1990-х признали, что представители «Свидетелей Иеговы» были репрессированы, после чего они были реабилитированы.

395 местные организации «Свидетелей Иеговы» попросили сделать их соответчиками, поскольку их деятельность будет прекращена, если Управленческий центр признают экстремистской организацией. У каждой из этих организаций, которые могут быть признаны экстремистскими, есть право задать вопрос представителям Минюста, почему их хотят запретить, сказал один из защитников Управленческого центра Свидетелей Иеговы. Суд отказал в удовлетворении ходатайства. Также они просили истребовать материалы административных дел – в частности, когда находили экстремистские материалы, один из защитников заявил, что есть свидетели, которые видели, что им подбрасывали материалы, которые были признаны ранее экстремистскими. В этом им также было отказано. Следующее заседание по делу состоится в четверг.

В октябре прошлого года Тверской суд Москвы вынес предупреждение Управленческому центру Свидетелей Иеговы в России за экстремистскую деятельность. В январе Мосгорсуд признал законным это предупреждение. В марте Минюст подал в Верховный суд иск о признании Управленческого центра Свидетелей Иеговы в России экстремистской организации и запрете их деятельности после выявленных в ходе проверок нарушений антиэкстремистского законодательства. Тогда же было вынесено распоряжение о приостановлении деятельности как управленческого центра, так и местных организаций до окончательного решения суда. Организация в свою очередь указывала, что запрет деятельности затронет около 400 зарегистрированных местных религиозных организаций в России и 2777 религиозных групп в стране, которые объединяют 175 000 последователей. Верховный суд уже признавал законным ликвидацию деятельности местных организаций «Свидетелей Иеговы» в Орле, Белгороде, Самаре и других городах.