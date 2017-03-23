В России приостановлена деятельность «Свидетелей Иеговы» из-за экстремизма

Работа головной организации «Свидетелей Иеговы» в России приостановлена из-за экстремистской деятельности. Об этом говорится в сообщении российского Минюста.

Религиозная организация «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» внесена в список общественных и религиозных объединений, деятельность которых приостановлена «в связи с осуществлением экстремистской деятельности».

Окончательное решение о запрете деятельности 5 апреля примет Верховный суд. «Управленческий центр свидетелей Иеговы в России» управляет российскими филиалами «Свидетелей Иеговы».

На сайте религиозной организации утверждается, что соответствующих документов о подаче иска Минюстом религиозная организация не получала.