Ограничения на миссионерскую деятельность оспорены в КС

Наибольшие трудности закон о миссионерах сулит небольшим религиозным группам Александр Кряжев / РИА Новости

Христианская организация «Армия спасения» пожаловалась в Конституционный суд на пункты закона о свободе совести и Кодекса об административных правонарушениях, на основании которых ее наказали за распространение немаркированных материалов (см. врез). По мнению заявителей, эти нормы, введенные антитеррористическим пакетом Ирины Яровой, противоречат ст. 28 и 55 Конституции, которые гарантируют свободу вероисповедания и разрешают ограничивать права и свободы лишь для защиты конституционного строя. Из закона не ясно, подлежат ли маркировке все материалы, которые потенциально могут быть распространены в рамках миссионерской деятельности, или только те, что распространяются в конкретный момент, – а правоприменители применяют эту норму ко всей литературе, которая есть у организации, говорит представляющий заявителей адвокат Сергей Чугунов.

Закон принимался для борьбы с терроризмом, но распространяется на религиозные организации, имеющие статус юрлица, а экстремистские и террористические организации им не обладают, подчеркивают заявители. Кроме того, норма предусматривает конфискацию материалов, в том числе и священных книг, а постановление правительства № 311 от 2003 г. допускает их уничтожение, если они не представляют культурной ценности, говорится в жалобе, но религиозная литература может не иметь ценности для лица, не относящегося к данной религиозной организации.

По словам Чугунова, ранее они подавали жалобу в Конституционный суд в интересах баптиста Дональда Оссеваарде, оштрафованного на 40 000 руб. за миссионерскую деятельность без регистрации (он приглашал граждан домой для изучения Библии). «Конституционный суд отказался оценивать эту норму. В данном случае есть шанс, так как может произойти уничтожение священных книг», – говорит адвокат, добавляя, что готовится еще ряд жалоб в Конституционный суд.

История вопроса В конце 2016 г. во Владивостоке «Армия спасения» была оштрафована на 30 000 руб., конфискованные у нее 36 немаркированных экземпляров Библии в синодальном переводе суд постановил уничтожить. Позже пункт об уничтожении книг был исключен.

Председатель комитета Госдумы по вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов считает закон «исчерпывающим и достаточно корректным», хотя и допускающим возможность различных толкований. Руководитель юридической службы РПЦ Ксения Чернега тоже полагает, что оспоренный пункт закона четкий и определенный: «Очевидно, что запрет налагается на всю литературу, которая распространяется организацией в рамках миссионерской деятельности». При этом согласно постановлению № 311 религиозная литература не подлежит уничтожению, уверена Чернега: «Суд во Владивостоке превысил полномочия, книги должны были быть конфискованы, но не уничтожены. Но это был единственный случай, который вряд ли может служить поводом для обращения в Конституционный суд».

Правовая неопределенность в законе есть, жалобы на него в Конституционный суд продолжат поступать, считает юрист Гильдии экспертов по религии и праву Михаил Фролов: «Закон прописан так, что верующим невозможно достоверно определить границы своего правомерного поведения. Они добросовестно делают все, чтобы этот закон соблюсти, а их наказывают». Изначально судебная практика по миссионерам формировалась в их пользу, напоминает правозащитник Павел Чиков: «У правоприменителей пакета Яровой будут трудности с поиском жертвы. Часть групп – саентологи, «Свидетели Иеговы» – криминализованы, на них распространяется экстремистское законодательство. У других групп есть серьезные покровители и хорошие юридические службы, как у кришнаитов. Между этими группами есть прослойка, которую и будут преследовать». Конституционный суд должен разделять политическую ответственность за репрессивные законы, считает Чиков: «Либо он отождествляет себя с депутатами, либо так или иначе смягчает закон. Учитывая, что такие же жалобы уйдут и в ЕСПЧ, ставить Конституционный суд в неудобное положение полезно в любом случае».