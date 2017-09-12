Соловьев ответил Урганту на шутку о «соловьином помете»

Телеведущий Владимир Соловьев в собственном ток-шоу на канале «Россия 1» прокомментировал шутку своего коллеги с «Первого канала» Ивана Урганта о «соловьином помете». Это произошло во время обсуждения темы «прорыва Михаила Саакашвили» через границу Украины.

Один из гостей ток-шоу в ходе разговора на эту тему упомянул, что экс-глава Одесской области Саакашвили был внесен в базу сайта «Миротворец». «А никто не знает, Иван Ургант не в "Миротворце", - задался в свою очередь вопросом Соловьев. - Вот его отец точно. Но, с другой стороны, я знаю отличный способ сделать так, чтоб не попасть в "Миротворец". Достаточно у себя на канале гаденько пошутить про меня».

Ранее на шоу «Вечерний Ургант» Ургант протестировал маску для лица, которую принесла телеведущая Ирена Понарошку. Ургант заявил, что средство имеет приятный запах. Понарошку пояснила, что маска сделана из соловьиного помета. «Это хорошее название для программы на канале "Россия 1"», - иронично отметил Ургант, намекая на Соловьева, пишет Meduza.

«Молодец, Ваня, ты не окажешься в одном списке со своим папой и со многими достойными людьми», - заявил Соловьев в ответ на шутку Урганта на своей программе.

Украинский сайт «Миротворец» был открыт в 2014 г. Он был создан по инициативе Антона Геращенко, который являлся внештатным советником министра внутренних дел Украины. Сайт позицирует себя как «интернет-представительство Центра исследований преступлений против основ национальной безопасности Украины, мира, безопасности граждан». В понедельник в базу данных сайта был внесен Саакашвили за незаконное пересечение украинской границы и нападение на пограничников при исполнении служебных обязанностей, указывает Корреспондент.net.