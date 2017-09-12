«Тверской стрелок» приговорен к пожизненному лишению свободы

Тверской областной суд во вторник приговорил к пожизненному заключению 45-летнего москвича Сергея Егорова, убившего девять человек в дачном кооперативе поселка Редкино.

Первые пять лет Егоров проведет в тюрьме, оставшийся срок - в колонии особого режима.

Суд удовлетворил иски потерпевших о возмещении морального вреда на общую сумму 10 млн руб. Кроме того, принято решение о компенсации материального ущерба на сумму 277 000 руб.

Выступая в ходе процесса, он неоднократно просил прощения, хотя и говорил, что прощения не заслужил. Егоров выражал готовность нести любое наказание, включая смертную казнь, на которую в России действует мораторий.