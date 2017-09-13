Журналистов попросили «корректнее» освещать суд по делу Улюкаева

Пресс-секретарь Замоскворецкого суда Москвы Эмилия Хиль, где сегодня возобновилось рассмотрение дела бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева, попросила присутствующих на заседании журналистов более корректно освещать связанные с колбасой детали процесса.

Пресс-секретарь отметила большой резонанс, который получили сообщения о колбасе и недовольство, публично выраженное по этому поводу главным исполнительным директором «Роснефти» Игорем Сечиным. В то же время представитель суда не смогла уточнить, что именно в передаче подробностей процесса было некорректным. И заверила, что не получала каких-либо руководящих указаний на этот счет. «Моего мобильного телефона у Сечина нет», - сказала Хиль.

Ранее Сечин прокомментировал действия прокуратуры, которая обнародовала в суде стенограмму его разговора с Улюкаевым. «Это профессиональный кретинизм. Есть вещи, которые должны быть закрыты со всех сторон и со всех точек зрения. Даже мысли не должно возникать, что такое можно обнародовать! Там есть сведения, содержащие гостайну», – ответил Сечин специальному корреспонденту «Коммерсанта» Андрею Колесникову на вопрос, как он относится к таким действиям прокуратуры. Он также добавил, что «процесс, конечно, должен был быть закрытым».

5 сентября в Замоскворецком суде, где рассматривается дело Улюкаева, представители обвинения огласили стенограмму разговора Улюкаева с Сечиным в момент передачи денег. Сечин: «Ты прости, что мы затянули выполнение поручения... Долго в командировке были». Улюкаев: «Конечно». Сечин: «Да, пока туда-сюда. Собрали объем. Но можешь считать задание выполненным. <...> И корзинку с колбасой!».