Эксперты считают необычную открытость суда над Улюкаевым следствием конфликта элит

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Между тем на суде продолжают всплывать новые интересные детали Михаил Почуев / ТАСС

Бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев, обвиняемый в получении взятки в размере $2 млн, в понедельник прокомментировал слова главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина о «профессиональном кретинизме» прокуроров, огласивших в суде стенограмму их разговора. «На зеркало неча пенять, коли рожа крива», – ответил Улюкаев эпиграфом к гоголевскому «Ревизору» на вопрос журналистов, не кажется ли ему, что у Сечина сдают нервы. В заочную пикировку включился адвокат Улюкаева Тимофей Гриднев: если бы гособвинение не огласило стенограмму, ее огласила бы защита, заверил он. Более того, она будет настаивать на прослушивании записей, так как в этом деле важно все, включая интонации. «Поэтому обвинять и, я бы даже сказал, оскорблять представителей государственного обвинения в данной ситуации мне представляется совершенно необоснованным», – заявил он.

Действительно, Сечин резко отреагировал на то, что сделанные в ходе оперативного эксперимента с его участием аудиозаписи были преданы гласности. Отчасти это можно объяснить тем, что публичность процесса для него, в принципе, некомфортна, считает политолог Евгений Минченко: Сечин редко дает интервью и не любит привлекать к себе внимание. Но и решение огласить стенограмму не может быть самодеятельностью прокуроров, уверен эксперт: понятно, что такие решения согласуются на самом верху. Минченко склонен видеть за происходящим действия элитных групп, которые считают экспансию Сечина чрезмерной и опасной для системы. Арест Улюкаева, выигранный многомиллиардный иск к АФК «Система» – все это свидетельствует о чрезмерном усилении Сечина, именно это вызывает противодействие. Минченко напоминает, что в последней версии исследования элит «Политбюро 2.0» говорилось о рисках, которые несет такое усиление.

Игорь Сечин Исполнительный директор «Роснефти» В спецслужбах есть такой термин – отвлечение внимания на негодный объект. И когда были запущены эти материалы, общественность сразу начала отвлекаться от сути вопроса на какие-то проходящие вещи.

И реакция пресс-секретаря «Роснефти» Михаила Леонтьева на этот доклад также была довольно нервной, напоминает политолог Николай Петров. Вряд ли процесс по делу Улюкаева шел бы так открыто, если бы на это не было молчаливого согласия главы государства, рассуждает он: такое решение явно принималось даже не на уровне генпрокурора Юрия Чайки, чей вес несопоставим с сечинским. Но сейчас он вынужден выступать в роли простого смертного – и это отчасти лишает его ореола силы, на котором основана его власть.

Между тем на суде продолжают всплывать новые интересные детали. Так, допрошенный в качестве свидетеля корреспондент телеканала «Лайф» Александр Юнашев рассказал, что видел в индийском Гоа, где проходил саммит БРИКС, вместе Улюкаева, Сечина и президента ВТБ Андрея Костина. По версии обвинения, именно в Гоа Улюкаев занялся вымогательством, потребовав от Сечина взятку в сумме $2 млн за положительное заключение на сделку по покупке «Башнефти» (в заявлении Сечина на имя директора ФСБ Александра Бортникова говорилось о том, что это предложение он получил в Москве). «Выхожу в холл – и чудо: вижу, что глава ВТБ Андрей Костин и глава «Роснефти» Игорь Сечин играют в бильярд, рядом с ними стоит Алексей Улюкаев. Я позвал оператора, мы поснимали издалека, подошли, спросили, на что играют. Кто-то из них ответил: «На нефтяные вышки», – рассказал корреспондент. Он вспомнил, что у Сечина было хорошее настроение, он шутил и кричал: «Банкиры всему голова!»