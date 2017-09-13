СМИ сообщили о задержании замруководителя ФСИН Коршунова

Сотрудники ФСБ задержали 54-летнего замруководителя ФСИН Олега Коршунова. Об этом написала «Новая газета» со ссылкой на свои источники. Причина задержания не уточняется, силовики проводят обыски во ФСИН и в московской квартире Коршунова.

По данным «Фонтанки», обыск связан с уголовным делом по статье 160 УК – «присвоение или растрата». «По нашим данным, оно касается крупных хищений горюче-смазочных материалов в ведомстве ФСИН», - пишет агентство.

«Фонтанка» видит в «деле Коршунова» продолжение истории со злоупотреблениями при строительстве в Петербурге нового следственного изолятора «Кресты-2». О связи задержания замруководителя ФСИН с новыми «Крестами» пишет и РБК.

В Петербурге возбуждено уголовное дело о мошенничестве по факту хищений при строительстве дороги к «Крестам-2». Следствие полагает, что в декабре прошлого года неизвестные, действуя от имени подрядчика по госконтракту стоимостью более 15 млн руб., предоставили акты о якобы выполненных работах и похитили не менее 12,2 млн руб.

В начале марта был убит начальник отдела технического надзора и эксплуатации объектов строительства регионального УФСИН Николай Чернов, который занимался в том числе сизо «Кресты-2». Заказчиком преступления следствие считает заместителя начальника УФСИН Сергея Мойсеенко.