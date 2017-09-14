Гордума Рязани отправила в отставку главу города

Депутаты Гордумы Рязани на внеочередном заседании 14 сентября приняли отставку главы администрации Рязани Олега Булекова по собственному желанию, сообщил сайт Гордумы.

Олег Булеков руководил администрацией Рязани с 2014 г., до этого работал в областном правительстве и министром экономического развития Рязанской области. «Коммерсантъ» пишет, что Булеков считался членом команды бывшего губернатора Олега Ковалева, отправленного в отставку в феврале 2017 г.

Исполняющим обязанности главы администрации Рязани назначен первый заместитель главы администрации города Сергей Карабасов.