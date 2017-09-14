Суд продлил арест экс-главы Коми Гайзера до 19 декабря

Мосгорсуд оставил под стражей еще на три месяца экс-главу Коми Вячеслава Гайзера, который обвиняется в организации преступного сообщества, мошенничестве и легализации полученных преступным путем денежных средств, сообщил «Интерфаксу» его адвокат Вячеслав Леонтьев.

«Суд продлил срок заключения под стражей Гайзеру до 19 декабря», - сказал Леонтьев в четверг.

По словам Леонтьева, экс-глава Коми и другие обвиняемые в ходе процесса отметили отсутствие фактических доказательств необходимости продолжить содержание фигуранта дела под стражей и отсутствие материалов дела, обосновывающих подобное требование.

В настоящий момент предварительное расследование по делу в отношении экс-главы Коми и других фигурантов дела завершено, их адвокаты знакомятся с материалами дела.