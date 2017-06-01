Бывший руководитель службы Коми по тарифам осужден по делу Гайзера

Сыктывкарский городской суд признал виновным бывшего руководителя службы Коми по тарифам Илью Первакова в получении взятки в особо крупном размере и приговорил его к 4,5 года колонии строгого режима и штрафу в размере 10,2 млн руб. с лишением права занимать должности на государственной службе, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций сроком на три года. Об этом сообщается на сайте прокуратуры республики.

Следствие установило, что Перваков и референт службы Олег Рябинин с марта 2011 г. по август 2015 г. получили свыше 10,2 млн руб. взяток от бывшего заместителя председателя правительства Коми Константина Ромаданова. В обмен Перваков и Рябинин обеспечивали общее покровительство подконтрольным взяткодателю коммерческим организациям.

Перваков полностью признал вину и добровольно перечислил в доход федерального бюджета более 5,8 млн руб. преступного дохода. Прокурор Республики Коми заключил с Перваковым досудебное соглашение о сотрудничестве, в связи с чем уголовное дело в отношении бывшего руководителя службы было выделено в отдельное производство.