Порошенко напомнил Европе о миссии Украины как защитника от угроз с Востока

Президент Петр Порошенко, выступающий сегодня на открытии 14-й ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии (YES) в Киеве, заявил, что дорога в Европу для России через Украину закрыта.

«Украина де-факто стала границей объединенной Европы. Сегодня мы опять-таки выполняем свою тысячелетнюю миссию обороны нашего совместного европейского дома от угроз, которые идут с Востока», - сказал Порошенко.

По наблюдению Порошенко, «история учит нас, что России верить нельзя, ни при каких обстоятельствах», а Украина для России - «неотъемлемый элемент имперского величия, без которого Кремль империю просто не может представить».