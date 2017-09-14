Порошенко вручили мешочек с американским углем

Гендиректор американской компании Xcoal Эрни Трешер вручил украинскому лидеру Петру Порошенко мешочек с американским углём. Об этом сообщается на официальном сайте президента Украины. Также было опубликовано видео с церемонии вручения угля.

Такой же подарок был вручен премьер-министру страны Владимиру Гройсману.

В администрации президента отметили, что это первый американский уголь, поступивший накануне в порт «Южный» Одесской области из Пенсильвании. «Приветствую первый американский уголь в Украине, поставленный в соответствии с моими договоренностями с президентом Трампом», - написал в Facebook Порошенко.

Ранее гендиректор «Центрэнерго» Олег Козенко говорил, что цена американского угля первой поставки составляет $113 за тонну. Уголь из России Украина закупала ранее по $60-70 за тонну, а донбасский был еще дешевле.