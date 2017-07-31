Украина ожидает из США 700 000 т угля до конца года

Украинская компания «Центрэнерго» с госучастием подписала с американской Xcoal Energy & Resources соглашение о поставках 700 000 т энергетического угля до конца 2017 г. Об этом рассказал гендиректор украинской компании Олег Козенко.

По его словам, документ был подписан во исполнение договоренностей между президентами Украины и США, достигнутых во время визита Петра Порошенко в июне в США.

Козенко уточнил, что первые 85 000 т должны быть поставлены в одесский порт «Южный» в начале сентября 2017 г. «В конце сентября прибудет следующие 125 000 т. Мы ожидаем прибытия одного-двух судов каждый месяц», - сказал он, отметив, что всего до конца года Украина хочет получить 700 000 т угля из США.

Комментируя стоимость топлива, он сказал, что цена угля каждой поставки будет отличаться друг от друга. «Цена угля первой поставки составляет $113 за т», - заключил Козенко.

Ранее российский уголь Украина закупала по $60-70 за тонну, а донбасский был еще дешевле.