Украина получила первый уголь из США

Судно Ocean Ambitious ночью 13 сентября пришвартовалось к перегрузочному комплексу ГП «Морской торговый порт "Южный"» (Одесская обл.), доставив 62 000 т энергетического угля из США для ТЭС ООО «Центрэнерго». Пресс-служба украинского госпредприятия сообщила, что стивидоры планируют разгрузить импортный груз за трое суток.

«В ближайшую неделю предприятие планирует принять сразу четыре судна с углем общим объемом более 295 000 т: одно судно для "Центрэнерго", два судна для ДТЭК и одно для ООО "Еврореконструкция"», - отметил и. о. директора «МТП "Южный"» Виталий Жуковский.

Президент Украины Петр Порошенко назвал американский уголь «важным вкладом в энергобезопасность Украины». «Пока Россия крадет уголь с украинского Донбасса, она утратила еще один рычаг энергетического шантажа», - сообщил Twitter Порошенко.

Президент Американской торговой палаты на Украине Андрей Гундер назвал хорошей новостью то, что первая партия американского антрацитового угля уже на Украине. «Сотрудничество компании - члена палаты Xcoal Energy&Resources и ПАО "Центрэнерго" - это важный шаг для развития украинско-американских торговых отношений», - сказал он.

Украинская компания «Центрэнерго» с госучастием подписала с американской Xcoal Energy & Resources соглашение о поставках 700 000 т энергетического угля до конца 2017 г. Документ был подписан во исполнение договоренностей между президентами Украины и США, достигнутых во время июньского визита Петра Порошенко.

Гендиректор «Центрэнерго» Олег Козенко говорил, что цена американского угля первой поставки составляет $113 за тонну. Ранее российский энергетический уголь Украина закупала по $60-70 за тонну, а донбасский был еще дешевле.