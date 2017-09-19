СМИ сообщили об эвакуации из восьми управ, «Центрального детского магазина» и ТРЦ «Гагаринский»

В Москве из-за анонимных звонков о заложенных бомбах эвакуировали людей из восьми управ. Как сообщил агентству «Москва» источник в правоохранительных органах, речь идет об управах районов Люблино, Внуково, Басманный, Богородское, Кузьминки, Нагорный, Солнцево и Лефортово. «Из каждого здания выведено от 50 до 250 человек», – сказал собеседник агентства. На место для проверки выехали городские службы.

Затем агентство со ссылкой на источник в экстренных службах сообщило об эвакуации 6500 человек из ТРЦ «Гагаринский» на ул. Вавилова и 1000 человек – из «Центрального детского магазина». Причиной эвакуации также стали анонимные звонки. Здания затем оцепили перед прибытием кинологов.

«Интерфакс» со ссылкой на свой источник приводит меньшие цифры. По его данным, всего из «Центрального детского магазина», ТЦ «Гагаринский», восьми управ и префектуры в Москве эвакуировали около 1500 человек.