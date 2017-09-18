Более 600 человек эвакуированы из девяти префектур и управ в Москве из-за угрозы взрыва

Более 600 человек эвакуированы из девяти управ, префектур и офисного здания в Москве из-за анонимных сообщений о минировании зданий, сообщил ТАСС источник в силовых структурах.

Он отметил, что оперативные службы проверяют здания после поступивших анонимных звонков. «Работают кинологи и представители всех оперативных служб города», – сказал он.

Массовые анонимные звонки о минировании начались 11 сентября. Тогда поступала информация об эвакуации административных зданий, торговых центров, вокзалов и аэропортов по всей России. За последние несколько дней сотни таких звонков зафиксированы во Владивостоке, Омске, Иркутске, Хабаровске, Челябинске, Ставрополе, Перми, Казани, Нижнем Новгороде, Калининграде и других городах. Только за минувшие выходные было эвакуировано более 22 000 человек после анонимных звонков об угрозе взрыва 73 объектов в 13 городах России.

Официально пресс-службы МЧС, МВД и ФСБ отказываются комментировать происходящее.