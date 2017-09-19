Transparency International признала успехи России в борьбе с коррупцией

Россия выполнила полностью два из 16 обязательств по улучшению антикоррупционного законодательства и правоприменения Е. Разумный / Ведомости

Россия выполнила полностью два из 16 обязательств по улучшению антикоррупционного законодательства и правоприменения, принятых на себя на Лондонском всемирном антикоррупционном саммите 2016 г., и успешно работает над реализацией еще тринадцати. И только решение принять меры по обеспечению прозрачности бенефициарных собственников всех компаний, участвующих в государственных контрактах, оказалось для нее слишком амбициозной задачей. Таковы результаты доклада «Сдержать обещания: мониторинг соблюдения обязательств Лондонского антикоррупционного саммита 2016 года», которые опубликовала сегодня международная организация Transparency International.

По ее данным, наибольшее количество выполненных обязательств у Индонезии, Испании, Мексики, Великобритании и Франции. Хуже всех справились Афганистан, Япония, Швейцария, Аргентина и США.

Данные мониторинга не предполагают ранжирования участников саммита ( в общей сложности в нем приняли участие 27 стран и шесть международных организаций) в зависимости от достигнутого успеха, говорит юрист «Трансперенси интершенл - Р» Дмитрий Утукин. Однако Россия на общем фоне выглядит достаточно неплохо, добавляет он: в подавляющем большинстве случаев либо уже предприняты конкретные шаги для выполнения взятого на себя обязательства, либо работа в этом направлении началась.

Лучше всего, по наблюдениям Transparency International, дела у России обстоят с реализацией принципов Хартии об открытых данных - в этой области Россия может считать себя лидером. Россия также вступила в «Единый стандарт по обмену налоговой информацией».

Хуже обстоят дела с обменом данными между подразделениями финансовой разведки и правоохранительными органами, а также с возвращением выведенных коррупционерами активов. Так и не был создан национальный компетентный орган для поиска и возвращения таких активов из иностранных юрисдикций. Также Transparency International не удалось найти никаких признаков, что Россия принимает меры для раскрытия бенефициаров всех компаний, получивших государственные контракты.

Это - одна из самых амбициозных задач - создание реестра бенефициаров, т. е. людей, которые в конечном счете владеют или контролируют компании, отмечают авторы доклада. Такую задачу ставили перед собой только 10 участников саммита. В частности, с 2016 г. запустила свой реестр бенифициаров Великобритания, но там этот проект начали задолго до саммита. Еще три африканских государства предприняли многообещающие шаги в этом направлении - в частности, Гана в 2016 г. внесла в законодательство поправки, уполномачивающие регистратора вести такой реестр, но они еще не приняты.

Первый зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев говорит, что не знаком с результатами мониторинга, но необходимость создания реестра бенефициаров компаний, участвующих в госзакупках для него не очевидна. У нас есть закон, запрещающий участвовать в госзакупках организациям, что собственники прячутся в офшорах, напоминает он. Какой же тогда смысл создавать реестр тех, кто даже не рассматривается в качестве участников сделки? Россия, действительно, эффективно справляется с принятыми на себя обязательствами в области противодействия коррупции на законодательном уровне, подтверждает депутат: он вспоминает, что и в рамках очередного раунда оценки исполнения Россией рекомендации Группы государств против коррупции (ГРЕКО) замечаний к России практически не осталось. Однако создать нормативную базу - еще не значит побороть коррупцию, напоминает депутат. Остается работа над правоприменением и созданием в обществе атмосферы нетерпимости к ней.