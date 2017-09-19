МВД опубликовало видео взрыва банкоматов Альфа-банка и кражи 40 млн рублей

МВД России опубликовало видео подрыва грабителями банкоматов Альфа-банка и последующей кражи 40 млн руб. Преступление было совершено в отделении банка, расположенном на Лермонтовском проспекте (юго-восток столицы) 19 сентября в 15.38 мск. Банкоматы расположены в холле, перед входом в само отделение банка.

Четверо неизвестных за 30 секунд смогли подорвать банкоматы и забрать 40 млн руб. Как рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк, по факту происшедшего возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК России (кража).

«Сегодня в ОМВД России по району Выхино - Жулебино г. Москвы поступило сообщение о проникновении в помещение банка на Лермонтовском проспекте. Прибывшим на место нарядом полиции было установлено, что четверо неизвестных, повредив банкоматы, похитили денежные средства, после чего скрылись», - уточнила Волк.