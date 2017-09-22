Институту телевидения и радиовещания «Останкино» запретили прием студентов

Рособрнадзор запретил Московскому институту телевидения и радиовещания «Останкино» принимать студентов. «За неисполнение предписаний в установленные сроки», — говорится в сообщении ведомства. Аналогичная мера принята в отношении Первого московского юридического института.

Также Рособрнадзор на основании решения Арбитражного суда прекратил действие лицензий Института бизнеса, психологии и управления и Института технологии туризма. Приостановлено действие лицензий Института экономики и управления (Пятигорск) и нижегородского филиала Университета российского инновационного образования.

Кроме того, лишен государственной аккредитации Ноябрьский институт нефти и газа (филиал Тюменского индустриального университета).