Каждый десятый выпускник российского вуза может стать безработным

Каждый десятый выпускник российского вуза может стать безработным из-за переизбытка на рынке труда, следует из доклада аналитического центра при правительстве России о сфере образования.

«В условиях переизбытка выпускников вузов на рынке труда и при сохранении спроса работодателей на трудовые ресурсы с высшим образованием (при избыточной квалификации) около 10% из данной группы рискуют пополнить ряды безработных», — говорится в докладе.

В исследовании отмечается, что негативный эффект имеет сохранение «образовательного разрыва» между территориями страны на фоне оттока молодежи в агломерации, так называемая «образовательная миграция».

«Эта проблема усугубляется ввиду наблюдаемого дисбаланса между спросом на трудовые ресурсы и их предложением на различных уровнях образования. Наряду с переизбытком предложения выпускников вузов (на начало 2017 г. оно превосходило спрос на 18%) наблюдается недостаток на рынке труда выпускников со средним специальным образованием (на начало 2017 г. в среднем отклонение между спросом и предложением на трудовые ресурсы с вузовским образованием составило около 20%)», — считают авторы исследования.

Ранее Минобразования сообщало, что самыми востребованными и высокооплачиваемыми остаются выпускники ведущих вузов. В лидеры по заработной плате выходят выпускники МГУ и СПбГУ, в лидеры по доле трудоустройства - выпускники вузов с категорией НИУ (Национальный исследовательский университет)», - сообщила пресс-служба ведомства.