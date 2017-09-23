Возбуждено дело по факту ДТП с маршруткой под Калининградом

Следователи полиции возбудили уголовное дело в отношении водителя внедорожника, который, по предварительным данным, стал виновником ДТП в Калининградской области. Жертвами аварии стали семь человек, еще девять получили ранения.

По версии полиции, 34-летний «водитель внедорожника не справился с управлением на прямом участке трассы и допустил выезд на встречную полосу, после чего произошло столкновение с пассажирским микроавтобусом». Мужчина задержан.

Прокуратура Калининградской области, в свою очередь, проверяет информацию о том, что 49-летний водитель микроавтобуса занимался перевозкой пассажиров, не имея лицензии на данный вид деятельности.

Ранее сообщалось, что маршрутка была переполнена: в рассчитанном на восемь человек микроавтобусе было не менее 15 пассажиров. Правительство Калининградской области пообещало оказать семьям погибших и пострадавшим необходимую помощь.