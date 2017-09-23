В ДНР подтвердили информацию о покушении на министра доходов

В 8.30 утра в центре Донецка было совершено покушение на министра доходов и сборов самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Тимофеева. Об этом сообщается на официальном сайте ДНР.

В сообщении отмечается, что в результате двух взрывов в Донецке пострадали восемь человек, есть ли среди них Тимофеев, не уточняется.

По данным Донецкого агентства новостей, была взорвана машина министра, сам он при этом не пострадал. Ранее сообщалось, что он находится в критическом состоянии.